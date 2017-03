Prefeito de Parintins prestigiou Semana Azulada

O prefeito Bi Garcia participou no último fim de semana da inauguração do auditório Norma Simões Silva, da reinauguração do Curral Zeca Xibelão e de uma grandiosa festa que marcou a gravação do DVD A Poética do Imaginário Caboclo. Estes eventos fizeram parte da Semana Azulada.

O prefeito foi convidado pelo presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, a participar dos eventos da Semana Azulada. Junto com Bi Garcia, o deputado estadual Sabá Reis também esteve presente na programação azulada.

Para Bi Garcia, um dos momentos mais marcantes da Semana Azulada foi a inauguração do auditório Norma Simões. “Com esse gesto, o boi-bumbá Caprichoso reafirma o que todos nós já sabemos. O amor que a Norma e o Antônio Silva têm por nossa cidade, por nossa cultura, pelo nosso folclore e de forma muito especial pelo boi Caprichoso”, comenta o prefeito.

Esposo de Norma Simões Silva, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Antônio Silva, agradeceu a homenagem e anunciou que será parceiro na divulgação do Festival junto ao setor industrial de todo o Brasil, em buscar de novos patrocínios. “Este ano vamos trazer todos os presidentes das federações de indústrias dos 26 estados da Federação para conhecer essa grandiosa festa”, conclui o presidente da FIEAM.

Durante sua permanência nos eventos, Bi Garcia foi recebido com carinho da população.

SECOM/Parintins

