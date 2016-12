Prefeito de Maués diz que decisão da Câmara Municipal é ilegal

Prefeito de Maués Pe. Carlos Góes (PT)

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MAUÉS

O Prefeito de Maués Pe. Carlos Góes informa que recebeu a notícia sobre a decisão de hoje, 13/12/2016, da Câmara Municipal de Maués que decidiu seu afastamento, através das redes sociais e de alguns meios de comunicação, o que causou enorme indignação, uma vez que nem sequer foi aberto nenhum processo de investigação ou instalação de comissão processual que pudesse embasar tal decisão e nem sequer o direito de ampla defesa dos fatos motivadores do requerimento. Informa ainda que, é a segunda vez que o plenário da Câmara Municipal de Maués, tenta afastá-lo, e que a primeira tentativa de afastamento foi suspensa por medida judicial, face às ilegalidades contidas.

E o que causa mais estranheza é que esta decisão da câmara vem logo após o prefeito anunciar que estará efetuando pagamentos até o próximo dia 20/12/2016, que inclui 13°, salário do mês de dezembro de aposentados, pensionistas e servidores, repasse para câmara, entre outros. Após esse anúncio, o grupo que venceu as eleições de 2016 articulou tal decisão afim de tumultuar o encerramento do mandato do Prefeito.

A decisão da Câmara Municipal de Maués é ilegal, e ofende a todos os princípios de Direito, e deve estar fundada, unicamente, na vontade dos vereadores de ter acesso aos cofres da prefeitura.

A respeito da transição, diferente do que está sendo veiculado, houve dificuldades de protocolo de documentos, pela ausência do município, dos membros da comissão do novo prefeito, ainda assim a equipe do prefeito Carlos, conseguiu protocolar inúmeras informações.

Quanto ao Sisprev, são pendências oriundas das últimas gestões, e mesmo assim estão sendo regularizadas. Além do mais, um Projeto de Lei enviado pelo Executivo, que dispunha sob o parcelamento da dívida do Ente, estranhamente, até o presente momento, a Presidência da Câmara não teve o interesse de colocar em pauta.

Resistirei à ilegalidade.

ASCOM MAUÉS

