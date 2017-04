Prefeito busca profissionalizar o julgamento do Festival Folclórico

“Vamos profissionalizar, muito mais do que isso moralizar o festival”, disse Bi Garcia

Após viagem ao Rio de Janeiro, o prefeito Bi Garcia reuniu durante esta sexta-feira, 21, com os presidentes dos bois Caprichoso e Garantido para tratar sobre o novo regulamento do Festival Folclórico de Parintins.

Durante a reunião o prefeito falou da visita em companhia das comissões formadas pelos dois bois à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), e após isso surgiu a proposta da criação da escola de jurados para o festival folclórico.

Serão selecionados os jurados que foram corretos nas avaliações nos anos anteriores. Assim como acontece no Rio de Janeiro, o jurado que julga bem será recontratado.

De acordo com o prefeito a proposta é retomar a moralidade do festival. “Vamos profissionalizar, muito mais do que isso moralizar o festival. Em consenso das duas agremiações, caberá a comissão julgadora a responsabilidade de buscar os jurados fora do Estado, vamos acabar com essa história de fiscais irem buscar os jurados”, pontuou Bi Garcia.

Segundo o prefeito, essas mudanças irão dar transparência nos resultados. “Mudamos muita coisa que causava insegurança e desconfiança. Uma delas é a presença dos fiscais dentro da casa de jurados, precisamos ter confiança, para isso optamos pela criação dessa escola ”, disse.

A escola contará com aproximadamente 50 jurados. Segundo Bi Garcia, são avanços importantes para moralizar e melhorar cada vez mais o festival.

Outra reunião deve acontecer para definição do regulamento.

