Prefeito Bi Garcia vistoria reconstrução da Praça Digital

Além das obras na Praça Digital, a Prefeitura de Parintins também executa a recuperação de toda a rampa do Mercado Municipal. Com a reforma na rampa, a Prefeitura pretende devolver aos viajantes segurança e comodidade no embarque e desembarque.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia juntamente com o secretário de Obras, Mateus Assayag, esteve durante a manhã desta terça-feira (07), na Praça Digital Cristo Redentor, para acompanhar os trabalhos de reconstrução do local.

Devido à falta de manutenção, a Praça Digital ficou deteriorada e abandonada nos últimos anos. Para solucionar o problema, o prefeito determinou à Secretaria Municipal de Obras que iniciasse imediatamente a reforma para devolver a Parintins um dos mais importantes espaços de lazer e um porto essencial para embarcações oriundas da zona rural e cidades vizinhas.

Na vistoria, o prefeito verificou a situação de abandono e discutiu com o secretário de Obras e o representante da empresa responsável pela obra soluções concretas para os problemas constatados. “Até uma casa se você abandona fica numa situação lamentável. A praça tem algumas infiltrações, porque isso é natural quando não se tem manutenção. Nós estamos dentro do projetado e programado. Não tenho dúvida que nós vamos concluir essa obra antes do Festival”, enfatiza Bi Garcia.

O secretário de Obras, Mateus Assayag, disse que está seguindo as determinações do prefeito Bi Garcia para dar celeridade em todas as frentes de obras na Praça Digital. “A praça do Cristo vai ser completamente reestruturada, passou aí quatro anos abandonada. É preciso refazer o piso, que infelizmente o vandalismo e a falta de manutenção destruíram. Os boxes também sofreram vandalismo pela falta de vigilância dos anos anteriores”, completa.

