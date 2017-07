Prefeito Bi Garcia recebe parabéns pela festa e pela cidade

Considerado o maior dos últimos anos, o Festival Folclórico de Parintins 2017 foi avaliado de forma positiva pelos turistas que vieram à Ilha Tupinambarana nos dias 30 de julho, 01 e 02 de julho para prestigiar as apresentações dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido na arena do Bumbódromo.

Conforme pesquisa da Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado, o índice de satisfação dos turistas com a festa folclórica chegou à casa dos 97%. No total, foram ouvidas 8 mil pessoas.

Outro dado que revela o sucesso do Festival diz respeito ao número de turistas que visitaram Parintins nesse período. Segundo a Amazonastur, em 2017, mais de 70 mil turistas dirigiram-se a Parintins de 30 de junho a 02 de julho. Ainda segundo a empresa de turismo do Estado do Amazonas, a festa injetou mais de R$ 100 milhões na economia local, gerando empregos diretos e indiretos.

Em decorrência do sucesso da festa, o prefeito Bi Garcia recebeu muitas parabenizações dos turistas e moradores de Parintins. “Recebi muitas mensagens de elogios quando fui para as ruas nos dias do Festival. A população estava muito feliz com o resgate que fizemos no nosso maior patrimônio e os turistas elogiaram bastante a revitalização da cidade. Agora vamos trabalhar ainda mais para fazer com que essa festa continue crescendo, trazendo muito mais turistas para nossa cidade e gerando mais oportunidades de renda para o parintinense”, finaliza.

