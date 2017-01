Prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros fazem vistoria no Matadouro Municipal Osório Melo

No terceiro dia de trabalho, o prefeito Bi Garcia (PSDB) juntamente do vice-prefeito Tony Medeiros (PSL) realizou vistoria e fez levantamento para reforma no Matadouro Municipal Osório Melo, na manhã desta terça-feira, 03. O objetivo é a melhoria para total funcionamento na estrutura do prédio, além de oferecer carne de qualidade aos parintinenses.

“De início vamos realizar a compra de alguns equipamentos como pistola pneumática, serra de peito, além de realizar uma grande reforma na parte física do Matadouro como ventilação, troca de azulejo e para isso estamos realizando um levantamento para darmos inicio aos trabalhos”, afirmou Bi Garcia.

De acordo com o Secretário de Produção e Abastecimento, Edy Albuquerque, a ideia segundo a orientação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros é conclusão do levantamento técnico até quinta-feira. “Vamos ter uma reunião com a categoria de produtores e magarefes para estabelecermos os dias de abate para fazermos as adequações necessárias”, disse o secretário.

Edy afirmou ainda que trabalha com o propósito de conhecer matadouros mais aprimorados e assim adaptar o matadouro de Parintins com novas técnicas. “A partir deste mês de janeiro iremos iniciar as reformas principalmente na parte interna que é a matança e posteriormente as adequações necessárias dentro das formas técnicas que são exigidas ela legislação”, disse.

