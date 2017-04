Prefeito Bi Garcia é homenageado pelo Cindacta IV

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na última semana, durante o cumprimento de uma agenda de reuniões em Manaus, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, recebeu uma série de homenagens no 4º Centro Integrado de Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV).

O chefe do executivo parintinense foi recepcionado com honras militares pelo subcomandante do CINDACTA IV, Tenente Coronel Aviador Pinheiro, pelo chefe da Divisão de Operações, Tenente Coronel Aviador Rodrigues, e pelo chefe da Seção de Comunicação Social, Tenente Coronel Meteorologista Suzano.

Bi Garcia recebeu condecorações pelos serviços prestados ao aeroporto Júlio Belém durante seus dois primeiros mandatos e pelos que vem desenvolvendo com o intuito de melhorar a infraestrutura do aeródromo e a aeronavegabilidade em Parintins.

As homenagens ao prefeito foram feitas antes de uma reunião com o comando do CINDACTA para tratar de assuntos relacionados ao aeroporto da cidade.

SECOM

( Foto: Assessoria CINDACTA IV)

Comentários

comentários