Prefeito acompanha manutenção de aparelhos e anuncia tomógrafo para o Jofre Cohen

Reorganizar para melhor atender a população é o principal objetivo da administração municipal no Hospital Regional Jofre Cohen.

Para isso, neste sábado (22) iniciou-se o processo de manutenção de equipamentos essenciais para o atendimento médico e ambulatorial na unidade de saúde. O trabalho está sendo executado por uma equipe técnica especializada que foi contratada pela Prefeitura de Parintins.

Para acompanhar de perto a execução do reordenamento de equipamentos, o prefeito Bi Garcia, acompanhado do diretor interino do hospital, Josimar Marinho, esteve no local neste sábado. Na casa de saúde, Garcia conversou com os técnicos a fim de ter conhecimento dos trabalhos que estão sendo executados em máquinas de raio x, mamógrafo, ultrassonografia, eletrocardiograma e carrinho anestésico do centro cirúrgico.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a manutenção de todos os aparelhos fazem parte de um planejamento para tornar a unidade referência no atendimento hospitalar no interior do Amazonas. Segundo o prefeito, neste processo o hospital ganhará novos equipamentos e anuncia a instalação de um tomógrafo. “Nós, numa negociação com o governador José Melo, vamos ganhar um aparelho de tomografia. O hospital vai passar a oferecer esse serviço que hoje custa bem caro para o cidadão menos aquinhoado financeiramente. Vamos trabalhar para que ainda neste ano seja instalado o tomógrafo no hospital”, informa.

O diretor interino do Jofre, Josimar Marinho, enaltece a preocupação do Município em reestruturar o hospital, oferecendo um serviço com mais qualidade e humanizado aos pacientes. Marinho frisa que a equipe técnica contratada pela Prefeitura colocará todos os equipamentos de exame em pleno funcionamento. “Esses equipamentos vão funcionar 100%. Vamos ter três raios x, mamógrafo, eletrocardiograma e outras máquinas com qualidade. A preocupação do prefeito Bi é cuidar das pessoas, tratar bem, e esse trabalho de recuperação vem só aumentar a qualidade do atendimento que oferecemos no hospital”, salienta.

Na ida ao hospital, Bi Garcia também visitou o setor de emergência e anunciou melhorias. Dentre elas está a construção de uma nova recepção para humanizar o atendimento e a construção de um estacionamento para motos com o intuito de desobstruir o local de entrada e saída de ambulâncias.

