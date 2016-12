Prefeita de Maués por instantes, Ana D’Carli já está sem o cargo

Tweet no Twitter

Em menos de uma hora, Maués, no interior do Amazonas, testemunhou a passagem meteórica da vereadora Ana D’Carli (SD) pelo cargo de prefeita do município.

Com ajuda de força policial, ela assumiu nesta quinta-feira, dia 15, o cargo por volta das 11h e antes do meio-dia a parlamentar já estava intimada a deixar a cadeira por ordem de uma decisão liminar assinada pela desembargadora Socorro Guedes.

A magistrada atendeu a um Mandado de Segurança impetrado pelo titular do cargo, Carlos Góes (PT), que se disse vítima de um golpe orquestrado pela vereadora, que preside a Câmara Municipal de Maués.

Foi a Câmara que determinou o afastamento do prefeito na segunda-feira, dia 12, num rito sumário, que não durou mais de meia hora de tramitação.

Ana D’Carli chegou a sentar na cadeira de chefe do Executivo municipal, mas logo em seguida recebeu a informação de que deveria se retirar do local.

Em seu despacho, a desembargadora anula a resolução da Câmara Municipal de Maués que afastou o prefeito e manda a presidente se abster de assumir a função.

Ou seja: juridicamente, ela não foi reconhecida como prefeita.

A decisão da magistrada autoriza ainda o uso de força policial para garantir a permanência de Carlos Góes no cargo, caso haja necessidade.

Até às 13h15, a vereadora informou por meio de sua assessoria ao BNC que ainda não havia sido notificada da decisão.

