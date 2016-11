Prédio do comando da polícia militar de Parintins segue desativado

Crise na segurança preocupa população (Foto: aroldobruce)

A estrutura da Polícia Militar é mínima e as desvantagens são nítidas no trabalho de segurança pública. O prédio da PM, em Parintins, foi desativado com a promessa de ser reformado pelo governo do estado, no entanto, as obras não foram concluídas.

Umas salas nas quais funcionavam atividades do Pelotão Mirim, na própria área do quartel, servem de estrutura para a parte administrativa da PM de Parintins que só tem nome de Batalhão. Falta de viaturas e combustível é outro grave problema.

O governo do estado do Amazonas é o maior responsável pela crise na segurança pública. A falta de investimento adequado ocasionou toda essa situação. Em alguns casos policiais usam seus próprios veículos para atender ocorrências.

Recentemente a Polícia Militar utilizou a estrutura do parque de Exposições Luís Lourenço de Souza para desenvolver suas atividades. Fim do empréstimo, a estrutura da PM local, teve que deixar o parque e retornar para a área do quartel localizado na Avenida Nações Unidas, centro da cidade.

Mesmo com a crise a polícia em Parintins não para de trabalhar porque tem comprometimento com a segurança da população. O comandante da PM local, coronel Valadares Junior, tenta de todas as formas buscar melhorias junto ao estado para que os problemas sejam amenizados.

