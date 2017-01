Prédio abandonado será reformado e Diocese homenageará “Tia Deusa”

O Posto de Saúde Darlinda Ribeiro, localizado na Rua Padre Victor, Bairro de Palmares será reformado e receberá adequações para funcionar como Sede dos Marianos. Para eternizar lembranças e agradecer os anos de entrega aos trabalhos religiosos realizados no bairro Palmares, em especial, a comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, a Diocese de Parintins homenageará Deusarina Piranha dos Santos, a conhecida “Tia Deusa”, dando seu nome a nova Sede.

O anúncio da homenagem é da estruturação do prédio é feita pelo Bispo de Parintins, Dom Giuliano Frigenni. De acordo com ele, “essa é uma forma de homenagear as pessoas que mais amaram essa cidade e agradecer os trabalhos feitos em vida por essa grande mulher que não media esforços para fazer o bem. Tia Deusa também trabalhou muito para construir esse Posto de Saúde, junto com os Marianos, Apostolados e com os moradores do bairro”.

Segundo Dom Giuliano, “decidimos transformar com a ajuda do padre Premolli qual fará um projeto para esse local que futuramente será chamado de ‘Sede dos Marianos Tia Deusa'”.

Abandono

Sobre o abandono do prédio por parte da ex-administração, o Líder Religioso comenta que “a minha dor foi ver uma pessoa pública que foi eleita para ajudar a cidade, permitir que tudo isso acontecesse. Na primeira vez me entregaram as chaves do prédio sem as pias, sem maçanetas, sem lâmpadas, devolvi as chaves a Secretária que fez visita e algumas anotações e prometeram as melhorias. Viajei por cinco semanas e quando voltei eles não precisaram me entregar mais as chaves, pois nenhuma porta e nem o portão da frente existiam mais”.

Frigenni manifesta que “o telhado, forro e janela tudo quebrado, móveis e portas também foram levados. Não tiveram nem coragem de lavar o prédio, documentos jogados pelo chão, são algumas das irregularidades que encontramos no local”.

“Temos muito trabalho a fazer nesse prédio. Primeiro vamos ter que lavar e limpar, depois vamos apresentar esse projeto e começar as reformas para adequa-lo para ser entregue a Federação Mariana”, reafirmou Dom Giulliano.

