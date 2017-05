Pré Ação Global inicia com atendimentos odontológicos em Parintins

A comunidade suburbana do Aninga recebeu nesta segunda–feira (22) a pré Ação global que terá como data principal o dia 27 de junho, no Bumbódromo. A atividade consiste no oferecimento de pelo menos 120 atendimentos odontológicos nas unidades móveis do Serviço Social da Indústria (SESI) enviadas ao município. A abertura da programação contou com a secretária extraordinária Michele Valadares, da coordenadora estadual da Ação Global, Socorro Carvalho, da subsecretária Daízes Pimentel, e demais segmentos da Prefeitura de Parintins, além dos comunitários.

“Está de parabéns o prefeito Bi Garcia por proporcionar a todos nós esse trabalho de parceria. Estávamos precisando dessa atenção e agradecemos aos que estão ajudando nesse ótimo serviço na nossa comunidade”, salientou Benedito Marchão, coordenador da comunidade Santa Terezinha do Aninga.

A secretária extraordinária Michele Valadares disse que a Prefeitura fez um esforço grandioso para trazer a Ação Global para o município de Parintins, que terá mais de 40 serviços gratuitos no Bumbódromo no próximo sábado. Michele disse que além da cidade, há a necessidade que a zona rural venha e participe. “Tudo que a gente vai proporcionar lá é para a população. Hoje a gente inaugura esse trabalho convidando a todos para o dia 27”, destacou.

A coordenadora estadual da Ação Global, Socorro Carvalho, disse que a vinda da atividade a Parintins é a concretização de um sonho que passou a ser possível com a presença da Prefeitura por meio do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e da secretária Michele. Socorro informa que nesta segunda-feira chegaram a Parintins a carreta do lazer e carreta do Cozinha Brasil. “A partir de hoje já teremos muita coisa pela cidade, mas o principal será no dia 27”, enfatiza.

A subsecretária de Saúde, Daízes Pimentel, enfatizou que ações de promoção a saúde e a prevenção estão a disposição da população das áreas onde a pré-ação irá passar. Informou também que nesta terça-feira a atividade da Prefeitura, Sesi e Rede Globo estará no Parananema ao lado da Escola São Pedro e na quarta-feira no Macurany. “É uma semana toda de atividade para cuidar bem das pessoas, como é o lema da gestão”, reiterou.

