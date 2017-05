Praças de Parintins usadas como comércio e uso de drogas

A Praça dos Bois é local onde se pode encontrar drogados (foto Internet)

Várias pessoas que utilizam as principais praças da cidade para fazer caminhada durante o turno da noite estão pedindo intervenção de uma guarnição da Polícia Militar quanto ao combate ao uso e comercialização de drogas nos espaços públicos.

“Não se pode mais nem passear com nossos filhos por aqui. Eu caminho aqui na Praça da Liberdade todos os finalzinho de tarde e a partir das 18h30min, o mau cheiro devido ao uso de drogas é insuportável”, relatou uma denunciante que não quis ter o nome divulgado. Ela enaltece que “a internet da praça não está nem funcionando, mas todos os inícios de noite existem uma aglomeração de jovens e vários carros e motos realizam rápidas paradas no local”. A denunciante comenta que “esse é um apelo não só meu, mas de todas as pessoas que usam o final de tarde e início de noite para caminhar ou para passear com os filhos, principalmente nos finais de semana”.

Denúncias de moradores pelo mesmo motivo, também foi constatada pela reportagem na Praça Benedito Azedo e na Praça dos Bois, nas proximidades da Escola Tomaszinho Meireles, GM3, onde segundo os denunciantes que também realizam caminhada no local, muitos dos casos são praticados descaradamente por menores e por estudante fardados.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários