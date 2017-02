PPGE realiza XVI Seminário Interdisciplinar de Pesquisa em Educação

O Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), realiza no período de 29 a 31 de março de 2017, o XVI Seminário Interdisciplinar de Pesquisa em Educação (SEINPE). A edição deste ano tem como tema os “30 Anos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação com destaque para os Desafios, Conquistas e Possibilidades do programa. O objetivo do evento é discutir e socializar conhecimentos referentes às políticas educacionais, à diversidade e ao desenvolvimento regional frente aos desafios propostos na realidade amazônica.

De acordo com a comissão organizadora, a prática do pensar e do agir no campo da educação, que tem a interdisciplinaridade como princípio norteador na construção do conhecimento científico no contexto amazônico, enfatiza a reflexão sobre a realidade amazônica numa perspectiva intercultural, com debates de diferentes saberes e áreas do conhecimento, com discussões sobre as realidades existentes a partir da ótica da diversidade educacional e cultural.

O público alvo do seminário são, profissionais da educação, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação. O seminário acontece no Auditório Rio Amazonas da Faculdade de Estudos Sociais – FES/UFAM localizado no Setor Norte, campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho na Avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, nº 3.000, Coroado I. Manaus/AM.

Inscrições e Submissão de Trabalhos

Para se inscrever no seminário, basta acessar o site http://seinpeufam.wixsite.com/oficial. As inscrições como ouvinte acontecem no período de 02 de janeiro a 29 de março de 2017. O participante que pretende apresentar trabalho, a submissão acontece entre os dias 02 de janeiro a 20 de fevereiro de 2017, sendo que o trabalho só será aceito e avaliado mediante a confirmação do pagamento da inscrição.

Os trabalhos deverão contemplar os eixos temáticos: Processos Educativos e Identidades Amazônicas; Educação, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional; Formação e Práxis do (a) educador (a) frente aos desafios amazônicos; Educação Especial e Inclusão no Contexto Amazônico. Os trabalhos aprovados serão divulgados a partir do dia 01 de março de 2017. No site do evento estão as normas para submissão de trabalho, formulário de inscrição e o modelo de artigo.

Informações:

(92) 99481-6824

(92) 99116-1678

(92) 99259-0308

Facebook:

Facebook.com/seinpeufam

Site:

seinpeufam.wixsite.com/oficial

