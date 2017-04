Povo hexkaryana apresenta demandas ao Dsei/Parintins

Tweet no Twitter

A ação foi organizada pela coordenadora da entidade, Lanira Garcia (E).

Durante as comemorações da Semana dos Povos Indígenas uma equipe técnica do Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins, Dsei/Pin, visitou dez aldeias hexkaryana da região do Alto Nhamundá.

O objetivo foi conhecer a realidade e as demandas de saúde dessas localidades. Ao longo de quatro dias (17 a 20 de abril), em viagens de lanchas e voadeiras, coordenação, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos e administrativos percorreram rios e matas de Parintins e Nhamundá.

A ação foi organizada pela coordenadora da entidade, Lanira Garcia, que está há apenas sete meses no cargo e pela primeira vez chega a essas áreas. “Estamos aqui para ouvir as necessidades e ver a realidade de cada comunidade, conversar e, assim, realizar um melhor atendimento”, disse Lanira.

O trabalho atende uma solicitação dos indígenas. As aldeias que receberam as visitas fazem parte dos polos Riozinho e Kassawá, são elas: Cupiúba, Torre, Gavião, Matrinxã, Cafezal, Bananal, Cachoeira Porteira, Jutaí, Riozinho e Kassawá. Os tuxauas dessas comunidades apresentaram suas solicitações e sugestões para a melhoria da saúde indígena. Logística na distribuição de medicamentos, combustível, deslocamentos de profissionais e saneamento foram alguns dos destaques.

O tuxaua da aldeia Gavião, o hexkaryana Eraldo Emram, destaca a importância da coordenação do Dsei/Parintins estar presente nas aldeias. Ele parabenizou a iniciativa de Lanira Garcia. “Sempre lutamos e nunca fomos ouvidos, mas como ela está aqui pedimos direto dela”, destaca. O presidente do Conselho Local Indígena, Seryesa Harawa, afirma: “é importante ela saber a dificuldade de logística por causa da distância. É importante ela ver e estar próxima da gente”.

O Dsei/Parintins informa que neste primeiro semestre deve visitar todos os polos indígenas atendidos pelo Dsei. Lanira adianta que já conseguiu realizar uma demanda dos índios: passagens aéreas em pistas das próprias aldeias para transportar casos graves de urgência emergência.

Novas ações são planejadas para atender as necessidades dos povos indígenas.

