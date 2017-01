Postos de saúde de Parintins recebem mais de 600 mil medicamentos

Os postos de saúde de Parintins receberam nesta semana, uma remessa de mais de 600 mil unidades de medicamentos da farmácia básica. São remédios para hipertensos, diabéticos ou voltados a saúde da mulher, homens, antibióticos, materiais para curativos entre outros. A falta de medicamentos em todos os postos era uma das principais reclamações dos usuários do sistema de saúde parintintinense.

Segundo o farmacêutico Dener Drummont, a compra emergencial será capaz de atender a demanda das unidades por aproximadamente 15 a 20 dias. Ele destaca ainda que os remédios adquiridos são usados no tratamento de 80% das doenças comuns na atenção básica.

“A determinação do prefeito Bi Garcia e do secretário Ronaldo é manter abastecidas as farmácias básicas que atendem a população mais carente do município, salienta Dener.

O diretor da Unidade Básica de Saúde, Dr Toda, Francisco Fernandes destacou que a chegada de medicamentos é fundamental para o bom atendimento da população e a cobrança era muito grande. “Hoje nós temos a medicação significando um ponto positivo da Prefeitura e da Secretaria diante da população”, classificou.

