Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Amy Purdy dança com robô no Maracanã | AFP



A Portela vai convidar Amy Purdy para o seu desfile, no ano que vem. Amy é a atleta americana biamputada que roubou a cena na cerimônia de abertura da Paralimpíada. “A performance dela chamou muita a nossa atenção”, diz o presidente da escola, Marcos Falcon, sobre o samba no pé que Amy mostrou, ao dançar com um robô.

POR FERNANDA PONTES/G-1