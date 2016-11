Portal do Compositor moderniza inscrição de toadas no Boi Caprichoso

Inscrições de obras musicais via internet funcionam para todo Brasil, em atenção a lei de direitos autorais

O Portal do Compositor do Boi-Bumbá Caprichoso facilita a inscrição das toadas para a escolha do repertório do CD da Galera “A Poética do Imaginário Caboclo”. As inscrições de toadas dos gêneros galera, genéricas, livres ou itens podem ser feitas até o dia 10 de novembro pelo portal do compositor do Boi-Bumbá Caprichoso, sem prorrogação.

O planejamento faz parte da política de valorização dos poetas azulados desenvolvida pelo presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá. O edital de toadas 2017, lançado no início do mês de outubro, prevê a seleção de 12 músicas para a trilha sonora do CD de Galera. O produto deve ser entregue antes do Natal.

Já o prazo para entrega das toadas estratégicas: temáticas, lendas, rituais e figuras típicas deve ser estendido ao final do mês de novembro, conforme planejamento do Conselho de Artes do Boi-Bumbá Caprichoso. Para acesso ao portal, compositores se cadastram através do número de CPF e aguardam aprovação.

Funcionamento do portal

O sistema online moderniza o processo de inscrição. “Se inscrevesse 10 toadas, seriam 10 anexos, 10 vezes os dados, 10 vezes mais gasto de papel e mídias. O compositor não grava mais CD específico de cada toada, muito menos imprime formulário”, explica o coordenador do Conselho Musical do Boi Caprichoso, Mauro Antony.

Para o desenvolver o portal, foi disponibilizado um formulário em Excel para verificar o padrão da inscrição manual e observou-se que, a cada toada inscrita, o compositor precisava se cadastrar para a determinada obra. Os anexos eram comumente escritos à mão e com caligrafia que, às vezes, dificultava o entendimento.

A entrega física das toadas limita-se aos dias e horários de funcionamento dos locais estabelecidos em edital. Em Manaus, onde antes não havia escritório do boi, compositores se deslocavam a diversos locais. O projeto inicial do portal tratava de inscrições eletrônicas, mas seria inviável repetir o formato manual.

Vantagens aos compositores

O compositor se cadastra para acessar o portal. Quando deseja inscrever toadas, informa apenas os dados das obras, aceita os termos, concorda com as condições, anexa um arquivo de áudio MP3 e conclui a inscrição online. Uma das grandes vantagens do sistema é o fim do uso de papel, gasto de combustível e locomoção.

Pela internet, as inscrições são 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ser feitas, até mesmo, direto do estúdio de gravação. No último dia das inscrições, o processo será encerrado às 21h, hora local, e 22h, no horário oficial de Brasília. A orientação do Conselho Musical é não deixar para se cadastrar em última hora, por se tratar de envio de arquivos.

Por estar disponível na internet, pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, mas as obras devem ser inscritas no Brasil, em atenção a legislação de direitos autorais. O Boi Caprichoso solicitará cópias autenticadas e assinaturas reconhecidas em cartório, caso a obra seja aprovada para a trilha sonora do projeto “A Poética do Imaginário Caboclo”.

