Políticas de regularização fundiária vão beneficiar Parintins

Entre as inúmeras parcerias que a Prefeitura Municipal de Parintins e Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) firmaram com os órgãos do setor primário estão ações e políticas de regularização fundiária que serão implementadas com a Secretaria de Política Fundiária do Estado do Amazonas (SPF). Na reunião com o diretor presidente Lucio de Moraes Carril foram definidas as ações e repassadas informações sobre como o município deve proceder para formalizar a parceria com a SPF que vai atender produtores familiares com a regularização fundiária.

Outra reunião importante da equipe comandada pelo secretário Edy Albuquerque foi na Superintendência de Patrimônio da União (SPU), com o presidente Alexandre Marcolino Lemes, onde os representantes da Prefeitura de Parintins articularam ações do projeto Nossa Várzea, que também atuará com ferramentas de regularização fundiária no município de Parintins. São ações positivas para a população, especialmente pela possibilidade da regularização das áreas de várzea do município e o Projeto Orla que marcará um avanço significativo no ordenamento das áreas da união, além de oportunizar investimentos para a melhoria desse espaço da cidade.

O secretário Edy Albuquerque destaca ainda o encontro com superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Paulo Iemine, onde foram tratados novos convênios e acordos de cooperação técnica para o meio rural.

A equipe Sempa esteve também com o diretor presidente do Serviço de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae), Aécio Flávio, definindo ações, capacitações e projetos voltados para o desenvolvimento do setor primário do município de Parintins. Além do programa Balde Cheio, o Sebrae terá ações pontuais voltadas para o empreendedorismo rural e projetos direcionados aos produtos florestais não madeiráveis.

Propostas para o projeto Calha Norte estiveram na pauta da consulta ao engenheiro agrônomo Fabiano Afonso que orientou a equipe Sempa como proceder para trazer novos investimentos para Parintins.

SEMPA/Parintins

Fotos: Luis Carlos Roçoda

