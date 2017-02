Policlínica de Parintins volta a oferecer exames de ultrassonografia

Após recuperação do aparelho de ultrassonografia encontrado no início de janeiro pelo secretário Ronaldo Cardoso e subsecretária Daízes Pimentel, abandonado em uma de suas salas, a policlínica Tia Leó retomou os exames com o equipamento na sexta feira, 05.

“Temos um desafio muito nobre que é resgatar a saúde do parintinense. O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros tem nos proporcionado meios de trazer dias melhores para nossa população. Quem viu a forma em que o ultrassom da policlínica estava, hoje se alegra com o novo cenário”, disse Ronaldo.

Segundo a diretora da unidade, Luzinanda Gomes, as ultrassonografias são agendadas no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e serão realizadas nas segundas, quartas e sextas feiras sob a responsabilidade do Dr . Ernesto, que também utiliza material próprio nos atendimentos.

A Ultrassonografia é um dos métodos de diagnóstico por imagem, que aproveita o eco produzido pelo som para ver as reflexões geradas pelos órgãos e estruturas do organismo. Sendo bastante versátil, a Ultrassonografia é amplamente utilizada nas mais diversas áreas da Medicina, pois sua aplicação é considerada simples e segura. Há meses o equipamento estava parado.

Comunicação PMP

Comentários

comentários