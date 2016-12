Polícia recaptura foragido da Justiça

Tweet no Twitter

A polícia civil de Parintins prendeu na tarde de hoje (28), o presidiário João Costa Bastos Júnior, 24, O JUNINHO.

Juninho fugiu da Unidade Prisional de Parintins no dia 24/12/2015, evadindo-se do cumprimento da pena que era executada no regime semiaberto.

Durante o período que estava foragido, o apenado voltou novamente a cometer crimes, tendo sido decretado sua prisão preventiva pelo Juiz de Direito Dr. Fábio César Olintho de Souza, da 2° Vara da Comarca de Parintins.

A preventiva foi decretada em virtude do foragido ter praticado crime previsto no art. 157 do CPB/Assalto.

Durante sua prisão, que ocorreu na rua Benjamim Portal do bairro Itaúna 1, Juninho tentou fugir da ação policial, correndo para um terreno de vegetação alagada/várzea, sendo capturado em seguida.

O foragido será submetido a exame de corpo delito e será encaminhado para o presídio do município, ficando à disposição da justiça.

Rony Belchior/Tiradentes-FM

