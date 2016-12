POLÍCIA PRENDE HOMEM CONDENADO POR ESTUPRO

A polícia civil de Parintins, sob a coordenação do Delegado Bruno Fraga, prendeu na manhã desta quinta-feira (29), o nacional Enderson Pereira dos Santos, 22, O CABEÇA.

Enderson foi preso por determinação do Juíz de Direito Dr. André Luiz Nogueira Borges de Campos, da 2° Vara da Comarca de Parintins, após ter sido processado como incurso no Art. 217-A, _caput_ do CPB (estupro de vulnerável), o qual culminou com sentença condenatória no regime fechado.

No dia 16 de Junho de 2012, Enderson estuprou uma menor de 13 anos, após ter oferecido quatro copos de bebida alcóolica para a mesma. À época, a menor relatou que após ingerir a bebida, sentiu tonturas e desmaios, sendo violentada em seguida pelo mesmo. Ao acordar em sua cama, relatou que sentia muitas dores nas regiões genitais e percebeu presença de sangue em suas roupas.

Durante sua prisão, que ocorreu em sua residência na rua Tomazinho Meireles n° 3712 – Itaúna 1, Enderson fugiu pelos fundos do imóvel, pulando diversos muros, todavia o mesmo foi localizado escondido em uma residência próxima ao local. O Investigador José Maria conta que durante a ação policial ficou surpreso com tamanha rapidez e agilidade do preso, que conseguiu pular um muro alto com cerca de arame farpado.

Enderson será submetido a exame de corpo delito e encaminhado para o presídio do município, ficando à disposição da justiça.

Rony Belchior/Tiradentes-FM

Fonte: Polícia Civil.

