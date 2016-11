Polícia cumpre mandado de Juiza e prende dois homícidas em Parintins

Uma equipe da Políciais Civis de Parintins ao comando do delegado titular da 3* DIP, Bruno Fraga em cumprimento aos mandatos de prisão, expedido pela juiza Silvana Correa Ferreira, da 2* Vara da Comarca de Parintins, prenderam nesta segunda-feira, 21, Alexandre Dias Fragata, 21 (foto) e Vallelin Souza de Andrade, 27, vulgo ‘Pretinho’, réus confessos de homicídios na Ilha.

Segundo informações da polícia, Alexandre foi preso em uma residência de familiares na Rua Alberto Mendes, Bairro Palmares, enquanto que Vallelin foi pego na casa de um irmão, na Rua 15, no Bairro Paulo Corrêa. “O delegado Bruno Fraza solicitou à Justiça a prisão preventiva de Vallelin, no dia 9 de novembro e o de Alexandre no dia 12, sendo acatado pela juíza Silvania Correa Ferreira, da 2ª Vara da Comarca de Parintins, nesta segunda-feira, e cumprido logo após o documento ter sido expedido”, destacou o investigador Erisson Coelho.

Vallein Souza de Andrade



Os crimes

Alexandre confessou ter matado a própria tia, a agricultora Maria da Caridade Silva Dias, 55, no dia 04 de novembro, após estar ingerindo bebida alcoólica com a vítima, e que após o sumiço do isqueiro da agricultora, a mesma o acusou de ter furtado o objeto, chamando-o de ladrão. Alexandre disse que se enfureceu diante das acusações e passou a agredir a vítima com socos, vindo a desmaiar diante das agressões. Em seguida, Alexandre levou a vítima para uma área de mata fechada e a esganou até a morte, sendo encontrado o corpo cinco dias depois, já em estado de decomposição.

De acordo com Bruno Fraga, “Vallelin confessou que matou Jeferson com uma facada na costela, porque ele havia ameaçado a mulher e o filho dele. O crime foi praticado no dia 28 de outubro, na Rua Nhamundá, no Bairro de Palmares”.

O Delegado informa que, “os dois reponderão por homicídio, mas Alexandre responderá pelo crime de homicídio qualificado, por ter praticado o crime por motivo fútil e ocultação de cadáver, sendo encaminhados para a Unidade Prisional de Parintins, onde ficará à disposição da Justiça.

Kedson Silva/JI

