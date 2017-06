Polícia cumpre 50 mandados de prisão em Parintins

As polícias Civil e Militar cumprem 50 mandados de prisão em Parintins, expedidos pela Justiça Local, na operação Interior Seguro. Os alvos são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, e que tenha praticado furto, roubos e homicídio na cidade. Luiz Mário e Roberto Jones, o Lau, foram presos, nesta manhã de sexta-feira (09), em Parintins. O trabalho é coordenado pelo delegado do Departamento de Polícia do Interior da Policia Civil, Mariolino Brito.

De acordo com Mariolino, Luiz Mário e Lau comandavam o tráfico de drogas na cidade. A prisão deles foi ainda motivada por crime de extorsão. “Os dois traficantes eram nossos principais alvos”, acentuou o delegado do interior. “Foi por extorsão, provavelmente, de cobrança da venda do tráfico”, afirmou o delegado de Parintins, Bruno Fragas.

Mais de 50 policiais participam da operação. Uma equipe da Policia Civil chegou nesta manhã a Ilha e seguiu imediatamente para cumprir os mandados de prisão. “ O trabalho faz parte da operação para garantir a segurança da população e turistas que virão para o Festival de Parintins”, disse Mariolino.

DEAMAZONIA.COM.BR | Foto: GLENDA DINELY

