Polícia continua buscas para capturar assaltantes do Mercadinho Góes

As polícias Civil e Militar de Parintins continuam as buscas para capturar, Mizael Rodrigues e Rodrigues, 28, “o Macheta” e Edinaldo Ribeiro Teixeira, 27, conhecido “Borboleta”, identificados com os autores do assalto ao Mercadinho Góes, localizado no bairro Itaúna II, na terça-feira (04).

De acordo com o investigador Erisson Coelho, “a arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia, após abordagem a um homem na conhecida Rua Larga do Bairro União, que confessou ter alugado o revólver do Marcheta”.

O Assalto

O proprietário do estabelecimento comercial Cristian Felipe Sarrazim relatou que ao entrar em seu estabelecimento foi surpreendido com Marcheta colocando a arma em cima do balcão e anunciando o assalto. Cristian confessou que se assustou e tentou correr para os fundos do comércio quando o acusado (Marcheta) efetuou um disparo na direção da sua cabeça, acertando a mão esquerda, com a bala ficando alojada no pulso, deixando o estabelecimento comercial sem levar nada.

Sobre a participação de “borboleta” no crime, Erisson comentou que “uma testemunha ocular que a polícia conseguiu ouvir, disse que os dois estavam junto nesse assalto, com o ‘borboleta’ esperando na moto pelo lado de fora”.

Os acusados

Coelho frisa que os dois acusados foram os mesmos que cometeram o assalto na joalheria localizada na Rua Paraíba, ao lado da Escola Beatriz Maranhão, em 2014. O investigador acrescenta que marreta é fugitivo do presídio Compaj, da Capital e também é acusado de, junto com outros colegas, ter estuprado e assassinado a facada, no dia 26 de Dezembro de 2016, Valquiria Souza da Silva, 28, caso que ficou conhecido na cidade como “Crime da Caixa D’água”.

“A polícia continua nas ruas, colhendo informações para capturar os dois elementos que estão foragidos”, finalizou o policial.

