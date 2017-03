Polícia Civil prende mais um ladrão de motocicletas em Parintins

Investigadores da polícia civil de Parintins, prenderam na manhã desta quinta-feira,16, o nacional Pedro da Silva Campos, vulgo *FOFURA*.

Pedro foi preso em decorrência da investigação para apurar o crime de furto da motocicleta Honda Biz, ano 2016, de propriedade do Radialista Rony Belchior.

O veículo foi furtado de um estacionamento privado, em uma das noites de apresentação do Carnailha.

Com o auxílio das imagens das câmeras de filmagem de um estabelecimento comercial das proximidades do crime, a polícia iniciou as investigações, conseguindo identificar os suspeitos do furto.

“Fofura” foi preso em sua residência no Beco Siva Campos. No interior do imóvel foi encontrada a motocicleta furtada do profissional de imprensa.

Fonte: Polícia Civil

Postado por Carlos Frazão/JI

