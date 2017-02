Polícia Civil de Parintins prende o assassino MARCLEY

Tweet no Twitter

A polícia civil de Parintins, sob a coordenação do Delegado Bruno Fraga, prendeu na tarde de hoje (22), o nacional MARCLEY GAMA DA SILVA, 22, acusado da prática de latrocínio (roubo seguido de morte) contra o jovem Roney de Souza e Souza, ocorrido no dia 13/02/2017, nas proximidades do Ginásio de esporte Elias Assayag.

Após tomar conhecimento do crime, a polícia iniciou a investigação, que culminou com a decretação da prisão preventiva do acusado, assinada pelo Juiz de direito Dr. Fábio César Olintho de Souza, da 1° Vara da Comarca de Parintins.

O preso será encaminhado para a Unidade Prisional de Parintins, e ficará a disposição da justiça.

Rony Belchior/Tiradentes-FM

