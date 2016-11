Policia Civil de Parintins prende homem que matou a tia

Alexandre Dias Fragata, 21, sobrinho da vítima.

A polícia de Parintins esclareceu a autoria do homicídio que vitimou a Sra. Maria da Caridade da Silva Dias, 50 anos, ocorrido no dia 04/11/2016, na Comunidade Tolezo Piza, Zona Rural de Parintins.

O corpo de Maria da Caridade foi encontrado no dia 9/11/16 em avançado estado de decomposição, ocultado em uma área próxima a sua residência.

As investigações levaram a polícia até o principal suspeito de ter praticado o crime, Alexandre Dias Fragata, 21, sobrinho da vítima.

Durante interrogatório do Delegado Bruno Fraga, Titular do 3° DIP de Parintins, Alexandre assumiu a autoria do assassinato e contou detalhes do crime a polícia.

O acusado disse ao delegado Bruno Fraga que ingeria bebida alcoólica com a vítima por volta das 11h, e que após o sumiço de um isqueiro da vítima, a mesma passou a acusá-lo de ter furtado o objeto, chamando-o de ladrão.

Alexandre alega que se enfureceu diante das acusações e passou a agredir a vítima, desferindo vários socos nela, fazendo a mesma desmaiar diante as agressões.

Em seguida, Alexandre levou a vítima para uma área de mata fechada e a sufocou até a morte. O delegado Bruno Fraga disse que o acusado responderá por homicídio qualificado, por ter praticado o crime por motivo fútil e ocultação de cadáver.

