Polícia Civil de Parintins, atuante.

A Polícia Civil de Parintins prendeu na tarde de quarta-feira,17, homem identificado como Osnar Silva e Silva, 26.

Com ele a polícia apreendeu com uma pistola calibre 7.65, duas motocicletas Honda Fan roubadas e vários documentos de veículos falsificados. Sua prisão ocorreu após a polícia investigar uma quadrilha especializada em roubos, adulteração e clonagem de veículos

Segundo a polícia, os veículos eram roubados em Manaus, passavam por adulteração no número do chassi e eram “esquentados” com documento e placa falsificados de outros veículo com as mesmas características​.

Osnar declarou a polícia que comprava os veículos em um site de venda pela internet e os revendia em Parintins, Nhamundá e outros municípios da região. Relatou inclusive que alguns dos veículos que vendeu foram apreendidos na última operação que a polícia civil realizou no município de Juruti do Estado do Pará. Ele será processado pelos crimes de porte ilegal, falsificação de documento e receptação de veículo roubado. Será encaminhado para o presídio da cidade e permanecerá preso até decisão da justiça.

Kedson Silva/JI

Fonte: Comunicação da Polícia Civil

