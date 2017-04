Poder Legislativo exalta 32 anos da Associação Pestalozzi de Parintins

Tweet no Twitter

Os 32 anos de fundação da Escola de Educação Especial Glauber Viana Gonçalves – Associação Pestalozzi foram exaltados na manhã desta quarta-feira, 26 de abril, na Câmara Municipal de Parintins. A Sessão Especial foi comandada pelo Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) e contou com a participação da diretoria da instituição, professores, alunos, familiares dos discentes e funcionários, bem como dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Renei Mocambo (PR), Marcos da Luz (PRB), Cabo Linhares (PEN), Telo Pinto (PSDB) e Vanessa Gonçalves (PROS).

O início da solenidade foi marcado por alegria e emoção, tendo em vista a apresentação de um Vídeo de registro das mais diversas atividades realizadas pela Escola de Educação Especial Glauber Viana Gonçalves. Produzido pela Paulino Produções, o vídeo também apresentou o relato de pais e mães de crianças e jovens especiais e o agradecimento deles pelos relevantes serviços prestados pela instituição ao município.

Ao representar a terceira geração da família Gonçalves frente à luta pela manutenção e fortalecimento da Associação Pestalozzi em Parintins, a vereadora Vanessa Gonçalves exaltou o trabalho da instituição no município. “Há 32 anos a Pestalozzi atua de forma brilhante na cidade. Tenho orgulho de ter meu nome associado a este projeto de inclusão e cidadania. Ressalto que esta sessão especial sinaliza o reconhecimento desta Casa Legislativa e do povo parintinenses com essa história brilhante. O nome disso é dedicação”, declarou Vanessa. Durante pronunciamento, a parlamentar também solicitou Moção de Aplausos e Parabenizações em homenagem à instituição.

Ao representar o corpo discente da escola, Kened Ribeiro agradeceu o trabalho desenvolvido pela Pestalozzi nesses 32 anos de fundação. “Nós educandos dessa escola recebemos muito mais do que educação. Recebemos carinho, amor, compreensão, paciência, e, acima de tudo, somos importantes para cada funcionário. Parabéns Pestalozzi por esses 32 anos de inclusão e cidadania em Parintins”, frisou.

A representante do corpo docente da escola, Iracema Teixeira, enfatizou a importância do papel da Associação Pestalozzi para a sociedade parintinense. Frisou o trabalho da Gestora Dalva Nascimento, dos professores e funcionários da instituição em acreditar na inclusão social dos alunos da Pestalozzi.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca evidenciou a importância da Associação Pestalozzi para a sociedade parintinense, principalmente por trabalhar o fortalecimento da inclusão social em Parintins. Ele parabenizou e agradeceu a atuação da Gestora da Pestalozzi, Dalva Nascimento, por diariamente lutar pela educação inclusiva.

Emocionada, a Gestora da Associação Pestalozzi Dalva Nascimento destacou atuar com amor e fé pela inclusão social dos alunos desta instituição. Enfatizou trabalhar diariamente com uma equipe engajada no combate a exclusão de crianças, jovens e adultos por suas diferenças.

O Prefeito em Exercício de Parintins Tony Medeiros (PSL) parabenizou a vereadora Vanessa Gonçalves pela propositura. Também agradeceu aos professores, funcionários e colaboradores da instituição oferecer amor, segurança e afeto a crianças, jovens e adultos com necessidades especificas. “Nesse momento me sinto pequeno diante da grandiosidade do trabalho de vocês”, afirmou Tony.

Também fizeram parte da mesa de trabalho o Prefeito em Exercício de Parintins Tony Medeiros; a Gestora da Escola Pe. Paulo Manna, Simone Assunção; a representante dos funcionários da escola, Valcilete Lima; a representante do corpo docente da escola, Iracema Teixeira e o representante do corpo discente da escola, Kened Ribeiro.

A Associação Pestalozzi Glauber Viana Gonçalves atua há 32 anos com o objetivo de promover a qualidade de vida em defesa da pessoa com deficiência, por meio de programas educacionais, saúde e assistência social adequados de acordo com os interesses, necessidades e possibilidades dos alunos. As atividades abrangem todos os aspectos que favoreçam o desenvolvimento global, visando sua inclusão, participação e realização pessoal.

Texto: Mayara Carneiro e Karine Nunes

Foto: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

