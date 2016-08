Apreensão de material e orientação serão alguns dos procedimentos adotados pelas guarnições da Polícia Militar nas abordagens aos praticantes da brincadeira de papagaio de papel em via pública. De acordo com o tenente coronel, Valadares Júnior, “o verão está chegando, onde muitas pessoas começam a praticar a conduta de empinar papagaio em locais inadequados, botando em risco a integridade física da população devido ao uso da linha com cerol, principalmente condutores de veículos”.

O Comandante comenta que muitas denúncias estão chegando principalmente nos finais de semana e com elas algumas vítimas. “Devido a isso, orientamos as guarnições a estarem atentas a essas situações onde são identificados pessoas soltando papagaio de papel em locais inadequados, fazendo apreensão dos materiais e orientando os praticantes a procurarem locais adequados para realizar a brincadeira e sobre os riscos decorrentes dela”, afirma.

Valadares Júnior informa que após a guarnição realizar o recolhimento do material e a orientação, na persistência do praticante no local, ele será encaminhado a Delegacia de Polícia por desobediência.

O Tenente Coronel frisou ainda que no caso de uma lesão mais grave, o praticante pode ser enquadrado em crime culposo. “Se houver um incidente no caso de uma lesão mais grave, comunicado à guarnição militar e detectada durante a abordagem, a pessoa será apresentada a Delegacia de Polícia, podendo o cidadão responder por crime culposo, mas isso ficará a critério da Polícia Civil, porque estamos orientando sobre os riscos da brincadeira em via pública todos os anos”, argumentou.

Kedson Silva/JI