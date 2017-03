Plano emergencial pode colocar em funcionamento restaurante popular antes do Festival Folclórico

A partir desta quarta-feira (22) será desenvolvido o plano emergencial que pode colocar em prática o restaurante popular, localizado no bairro Itaúna I. A prefeitura de Parintins contratou dois engenheiros para elaboração de um laudo técnico que envolve a avaliação da estrutura e equipamentos do restaurante.

Em visita técnica realizada nesta terça-feira (21) a engenheira sanitarista e ambiental Elisabele Lopes constatou o abandono do patrimônio público e anunciou a realização do laudo que iniciará pelas instalações prediais, hidráulicas, elétricas e do sistema de fossas e sumidouros.

“Não constatamos a presença de animais e odor de fezes no local, porém, a nossa maior preocupação está com as infiltrações. Um prédio com infiltração há mais de quatro anos corre o risco de desabamento, mas tudo isso será nos revelado por meio do laudo técnico”, salientou.

Elisabele Lopes alertou sobre as erosões que o prédio sofreu nos últimos anos. Essa observação, segundo ela, foi por meio das residências próximas pelo fato do nível não está adequado. “É necessário um caimento correto, é preciso estudar a inclinação, verificar a estrutura”, pontuou.

A elaboração do laudo que começa nesta quarta contará, também, com a presença do engenheiro ambiental e especialista em edificações, Eliziel Rodrigues. Os dois irão trabalhar diretamente com a secretária da Semasth, Zeila Cardoso, que fornecerá as documentações do projeto do restaurante popular. O laudo técnico será concluindo de 10 a 15 dias.

A secretária Zeila Cardoso que acompanhou a visita técnica na manhã nesta terça-feira assegura que o restaurante popular precisa ser inaugurado. Ela afirma que essa é também a vontade do prefeito Bi Garcia, para que os usuários do programa de segurança alimentar e nutricional sejam atendidos.

Com o restaurante popular funcionando, mais de 300 famílias serão favorecidas todos os dias com alimentação saudável. Zeila Cardoso comenta que a Prefeitura recebeu o restaurante popular numa situação de abandono e com vários utensílios do patrimônio público danificados.

“Estamos em comunicação direta com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Coordenação de Segurança Alimentar que é responsável pela coordenação dos restaurantes populares do Brasil e entregamos o parecer. Fizemos o primeiro relatório em fevereiro e, agora, estamos na parte de execução”, comentou.

A secretária assegura que o restaurante popular é um projeto de urgência e o prefeito Bi Garcia tem a pretensão de inaugurar ainda neste primeiro semestre. “Na verdade, é um anseio da administração pública e da população carente para ser atendida com mais esse serviço social. A inauguração antes do Festival Folclórico depende do laudo técnico e do impacto orçamentário”, concluiu.

