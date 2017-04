Pistoleiros voltam a atacar na Semana Santa

Alexandre Fernandes Reis, 25, não resistiu ao ataque dos pistoleiros.



A onda de ataques com armas de fogo durante a noite, envolvendo motoqueiros até hoje não identificados pelas polícias Civil e Militar voltam a acontecer em Parintins. Dessa vez, a vítima foi o jovem Alexandre Fernandes Reis, 25.

Alexandre foi morto nesta quinta-feira, 13, com dois tiros próximo a sua residência na esquina da Rua Lister Archão com a Oneldes Martins, Bairro Itaguatinga. “Por volta das 19h, dois homens em uma motocicleta Honda BIZ, dobraram a rua e dispararam três tiros na barriga do Alexandre”, relatou uma moradora.

Perguntada sobre os pistoleiros, a moradora disse que “foi tudo muito rápido. Ouvimos o barulho dos tiros e corremos para rua, mas vimos que eram duas pessoas de capacete fechado escuro”.

A vítima foi socorrida e levada para a emergência do Hospital Padre Colombo e em seguida para o Centro Cirúrgico, mas não resistiu e veio a óbito.

Outra testemunha que também não quis se identificar, comentou que “eram duas pessoas e o carona tirou a arma de dentro da camisa, acredito que dá cintura, e efetuou três tiros a queima roupa”.

A perícia médica feita pelo legista Jorge de Paula Gonçalves com apoio do técnico Benedito Pimentel apontou dois tiros, sendo um no tórax e outro no abdômen. “Uma hemorragia interna foi a causa mortis do jovem”, afirmou Benedito Pimentel.

Rumores entre os vizinhos da vítima, dizem que o principal motivo da execução de Alexandre seria acerto de conta do tráfico de drogas. Na semana passada Alexandre foi apresentado na Delegacia de Polícia por furto.

A Polícia Civil investiga o caso.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação

