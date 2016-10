PF vai abrir processo disciplinar contra ‘Hipster da Federal’

Após conceder entrevistas e participar de programas de TV, Lucas Valença, o “hipster da Federal”, vai receber um processo disciplinar da Polícia Federal (PF) por desrespeitar as normas da instituição.

Na manhã desta segunda-feira (24/10), Valença foi um dos convidados no programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. Questionado sobre o trabalho, o policial disse que não poderia falar detalhes sobre sua rotina, no entanto, confirmou com a cabeça que acompanhou Cunha no voo. Segundo a PF, os membros da corporação não têm autorização para dar declarações relacionadas aos trabalhos feitos na corporação sem consentimento do órgão.

No palco, o agente ainda falou sobre a fama repentina após escoltar o deputado cassado Eduardo Cunha para o embarque no avião da PF, que levou o ex-presidente da Câmara dos Deputados a Curitiba.

correiobraziliense

Comentários

comentários