Perebás Futsal é o primeiro semifinalista da Copa Alvorada

A vitória na noite de ontem,terça-feira, 04, nas penalidades frente ao experiente time do Clube da Bola por 2 a 0, classificou a jovem equipe do Perebás Futsal na semifinal da 20ª edição da Copa Alvorada de Futsal.

Em uma partida emocionante realizada em Parintins, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, a equipe do Clube da Bola por ter vencido a primeira partida por 4 a 1, entrou em quadra precisando apenas de um empate para se classificar para a próxima fase, mas um lance de falta duvidoso no último minuto de jogo para o selecionado do Perebás garantiu um tiro livre que foi convertido em gol pelo jogador Mário Junior, terminando a partida em 1 a 0, levando o confronto parintinense para as penalidades.

Nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro do Perebás, Ramon, que além de uma bola na trave, efetuou defesa em duas das cobranças feita pela equipe do Clube da Bola, terminando o confronto em 2 a 0. “Trabalhamos duro durante a semana, mesmo tendo perdido a primeira partida, sabíamos que podíamos vencer. Treinei muito pênalti, deu tudo certo e dedico essa vitória ao meu primo ‘Piter Set’. Acredito que ele estava comigo nesta noite”, destacou Ramon.

Para o treinador da equipe semifinalista Ito Teixeira, “O futebol ele é impressionante e é por isso que ele fascina todo mundo. No primeiro jogo, tivemos cinco bolas na trave, erramos quatro gols ‘cara a cara’ com o goleiro e eles (Clube da Bola) foram felizes nas finalizações deles. Devido a isso, eu falei aos meus atletas que erramos na primeira partida, mas tínhamos que acreditar e lutar. Graças a Deus deu tudo certo. Agora é treinar visando a próximo partida”.

O segundo jogo da noite entre Casa Sony e The RedDevils de Barreirinha foi cancelado aos seis minutos do primeiro tempo devido a quadra está molhada em decorrência da forte chuva que caiu na noite de ontem na cidade.

De acordo com o coordenador da competição Neucelino Santarém, “essa forte chuva deixou a quadra do ginasio sem condições de jogo e nos obrigou a cancelar a partida”.

Ele explica que “a partida cancelada terminou aos seis minutos do primeiro tempo com o placar de 1 a 0 para o time de Barreirinha, mas o regulamento é claro quanto a essa situação. O jogo foi remarcado para a noite de sábado, 08, em uma nova partida começando em 0 a 0”.

Os demais jogos válidos pelo jogo de volta dessa fase acontece na próxima terça-feira, 11, com os confrontos entre: Atlético Caburi versos Faro e Carmo Parintins contra Atlético Nhamundá.

