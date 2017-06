Pedro Nunes, Campeão Sul-americano sub 20 no Lançamento do Dardo

O campeão Pedro Nunes participando do programa PARINTINS EM REVISTA com Walter Lobato no mês passado.

O atleta amazonense de lançamento de dardo, parintinense Pedro Nunes, sagrou-se na manhã deste domingo campeão do Campeonato Sul-americano Sub-20, que aconteceu na cidade de Georgetown, na Guiana.

Pedro conquistou a sua vaga para o Sul-americano no mês de abril, quando venceu o Campeonato Brasileiro Caixa Sub-20, ocasião em que também quebrou o recorde da competição, com a marca de 68,78m. No ano passado, Pedro foi campeão Sul-americano Sub-18 e, com tantos resultados excelentes, ele está otimista para o seu próximo desafio, o Troféu Brasil de Atletismo, principal competição adulta da modalidade no país, que acontece entre os dias 9 a 11 de junho. .

PARABÉNS CAMPEÃO, ORGULHO DE PARINTINS!!!

Carlos Frazão/JI

