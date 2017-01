Pastorinhas mantêm tradição

Os nove grupos de Pastorinhas se preparam para sair às ruas no dia 06, Dia de Reis, e para a última apresentação desse período festivo que vai acontecer no dia 07 de janeiro, em frente a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, com a tradicional “Queima das Palhinhas”.

De acordo com a presidente das Pastorinhas Filhas de Davi, Bairro Santa Rita de Cássia, Aparecida Rodrigues, as apresentações esse ano, estão sendo feitas com muitas dificuldades e com o número de brincantes reduzidos. “Foi um ano difícil, onde muitas vezes pensei até em desistir. Essa pastorinha existe a mais de 50 anos e é uma promessa deixada pela minha mãe. Unir minha família e os brincantes fizemos rifas e outras promoções e graças a Deus conseguimos confeccionar algumas vestimentas para homenagear mais uma vez o menino Jesus com essa brincadeira, mesmo que só com 24 brincantes, pois antes éramos mais de 40”, manifestou.

Para a brincante que representa a Cigana no cordão, Marciana Lopes, 30, “brinco a mais de 20 anos e já passei por vários grupos. Hoje somos dez da minha família que participamos dessa brincadeira que precisa ser valorizada. Essa é uma brincadeira que quase não tem ajuda de ninguém. A gente faz o que pode, muitas vezes nós brincantes compramos os panos e confeccionamos e enfeitamos nossas vestimentas, mas o esforço é recompensado com a alegria de todos nós brincantes se apresentando”.

Programação

Aparecida Rodrigues comunica que “no dia 06 como de tradição, pela manhã, vamos sair às ruas para cantar e dançar e com esse dinheiro que entrar vamos pagar músico e oferecer um almoço aos brincantes em agradecimento”.

Ainda no dia 06, às 20h, vai acontecer o desmanche do presépio no próprio Barracão, localizado na Rua Silves. No dia 07, o grupo vai se apresentar na Praça da Catedral junto com os outros grupos da cidade finalizando as apresentações com a tradicional “Qurina das Palhinhas”.

“Espero que no próximo período natalino, o Bi Garcia mais uma vez nos ajude, valorizando a nossa brincadeira que é séria e envolve crianças, jovens, adultos e senhoras, como forma de homenagear o nascimento do menino Jesus”, finalizou a Presidente da Pastorinha de Santa Rita de Cássia.

