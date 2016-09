Tweet no Twitter

Uma multidão vermelha tomou conta das ruas de Maués na tarde de 18 de setembro, na passeata do 13, do candidato a reeleição Pe. Carlos Góes e vice prefeito Bruno Negreiros, superando todas as expectativas.

“Quero agradecer a cada um que marca presença em massa aqui. Eu estou feliz, emocionado, estou convicto que vamos ganhar a eleição mais uma vez para manter a nossa cidade em ordem”. Afirmou o Pe. Carlos Góes.

“Nunca na história política de Maués houve uma manifestação tão grande, tão animada, tão vibrante como a que nós estamos assistindo hoje.”, afirmou Humberto Michiles.

O candidato a vice prefeito agradeceu a todos que compareceram. “Obrigado a todos pela manifestação, filhos de Maués, em prol do nosso futuro. Estamos juntos, é muito importante estarmos firmes e fortes para continuar o futuro de Maués.”

Em uma só voz, na rua prefeito Raimundo Albuquerque, o povo cantava “um, dois, três Pe. Carlos outra vez. Bandeiras tremulavam no ar e moradores da zona rural e da cidade somavam à “Força da Nossa Gente”, que a cada dia que passa cresce ainda mais.

O povo de Maués quer a continuidade do progresso, dos trabalhos na cidade e no interior, e demonstraram isso ontem, em cada sorriso e manifestação de carinho.

“Pe. Carlos é o melhor pra nossa cidade, ele é o melhor, com certeza.” afirmou Geane da Silva Teixeira.

“Ele é o melhor prefeito que Maués já teve, por isso que eu voto 13, Pe. Carlos Góes”, afirmou o jovem Elenilson dos Santos.

O senhor Paulo Almeida falou por que apoia Pe. Carlos e Bruno Negreiros. “É a melhor proposta que tem pra Maués junto com seu vice, por que nós somos da zona rural, e nós acreditamos que eles vão trabalhar pela agricultura nas comunidades na zona rural. Então por isso que eu sou 13, minha comunidade é 13, e minha família é 13. Afirmou.

(Divulgação)