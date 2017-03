Paroquianos de Lourdes realizam quermesse visando encenação teatral

Com intuito de angariar recursos financeiros para compra de materiais que serão utilizados durante a encenação da Paixão de Cristo que acontece dia 24, sexta-feira da paixão, paroquianos da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Loudes estarão nesse domingo, 05, realizando venda de frangos completo e uma quermesse.

De acordo com um dos coordenadores do evento, Márcio Araújo, “no domingo até às 14h, estaremos aqui na igreja, vendendo frango completo ao preço de R$ 20,00 e à noite será feita uma quermesse com venda de guloseimas, além de um bingo popular que custa R$ 3,00”.

Márcio pede o apoio dos comunitários que fazem parte da Paróquia de Lourdes para prestigiarem o evento que visa angariar recurso para a realização da encenação da Paixão de Cristo. “As pessoas que não podem vim comprar na hora, podem encomendar pela parte da manhã que faremos entrega na residência”, explicou Araújo.

A encenação da Paixão de Cristo é promovida pela Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes que tem a frente o Pe. Marcos Aurélio e reúne mais de 120 pessoas entre personagens, figurinistas, artistas plásticos e músicos pertencentes à paróquia. “O evento será realizado pela quarta vez e faz parte da programação da semana santa. A encenação ocorrerá na sexta-feira da Paixão, na área externa da Igreja Matriz, às 20h, após a celebração da Paixão de Cristo”.

Kedson Silva/JI

