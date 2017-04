Paroquianos de Lourdes preparam encenação Paixão de Cristo

Tweet no Twitter

Pelo terceiro ano consecutivo paroquianos da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do Bairro Palmares, realizam na sexta-feira, 14, a encenação da Paixão de Cristo. A apresentação do teatro a céu aberto é realizada na área externa da Igreja Matriz, ao comando do pároco Pe. Marcos Aurélio de Lima.

Durante a semana, as mais de 250 pessoas que integram o elenco do evento religioso na parte cenográfica e teatral estão intensificando os trabalhos de confecção de figurinos, montagem do cenário e ensaios, visando à apresentação.

Segundo o Padre Marcos Aurélio, “o evento tem a finalidade de evangelizar, resgatando jovens, através das artes cênicas e sua programação faz parte da Semana Santa da Paróquia de Lourdes que ainda terá, na sexta-feira da Paixão, uma programação especial que começará às 17h com a celebração da Paixão”.

O Padre destaca os três momentos que caracterizam o importante dia religioso: a liturgia da palavra, a adoração da Cruz e a comunhão eucarística. A partir das 20h inicia a encenação da Paixão de Cristo.

Marcos Aurélio comenta ainda que para a apresentação desse ano terá como novidade a participação maior das comunidades de Santa Rita São Vicente, Nazaré e a Igreja Matriz de Lourdes que conduz, lidera a realização do evento, assim como a participação dos estudantes universitários que estão nos dando orientação.

De acordo com o produtor teatral Fernando Medeiros, “o evento contará com toda uma estrutura de palco e arquibancadas. A encenação desse ano, a uma participação muito grande das quatro grandes comunidades que compõem a paróquia de Lourdes Santa Rita, Lourdes, além de voluntários que se empenharam e continuam se empenhando para que o evento seja, mais uma vez, um sucesso, como foram os demais”. Ele destaca que “essa apresentação é um momento de catequese, de trabalho pastoral e de evangelização”.

Kedson Silva/JI

