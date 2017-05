Parintins volta a ter a Grande Festa das Mães

O prefeito Bi Garcia volta a comandar o sorteio de centenas de prêmios às mães parintinenses (foto:Carlos Frazão/JI)

No próximo sábado, a Prefeitura realiza uma grande ação em alusão ao Dia das Mães no Bumbódromo. Em reunião realizada nesta terça-feira, o prefeito Bi Garcia anunciou que a data será comemorada com uma vasta programação que contará com distribuição de 30 mil cupons para sorteio de prêmios, apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, dentre outras atrações. Todos os setores da municipalidade estarão envolvidos no ato que tem a expectativa de receber mais de 10 mil pessoas.

Saúde Rural na Comunidade do Maranhão

A comunidade do Maranhão receberá no dia 12 de maio a ação de saúde mensal realizada pela Semsa. A programação será iniciada às 08 horas da manhã e contará com atendimento nas especialidades de cardiologia, ginecologia e dermatologia. Durante a ação também estará presente uma equipe do Programa de Planejamento Familiar que fará atendimentos com um psicólogo e uma assistente social. Segundo a coordenação de Saúde Rural, o propósito desse trabalho nas comunidades é evitar que a população interiorana venha à cidade fazer consultas médicas, diminuindo custos para as próprias famílias.

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CASOS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

Objetivando o fortalecimento da agenda de mobilização em defesa dos direitos da criança e do adolescente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação reuniu nesta terça-feira com o Ministério Público. No encontro elencou-se todas as atividades que estão sendo desenvolvidas desde o dia 18 de abril. Palestras e reuniões são realizadas com diversos segmentos sociais para alertar e conscientizar as pessoas com relação a casos de exploração de crianças e adolescentes.

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação convoca em caráter de urgência urgentíssima o senhor Jesus Lázaro Romero Recansens a comparecer na Coordenação de Recurso Humanos das 08 às 12 horas ou de 14 às 18 horas, localizada no prédio da secretaria, na rua Paraíba, 2456, Palmares, para tratar de assuntos de seu interesse.

