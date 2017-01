Parintins tem prefeito em exercício

Tweet no Twitter

O presidente do legislativo parintinense, Maildson Fonseca, assumiu, na manhã de segunda-feira (16), o comando do executivo do município. Interinamente, Maildson passa a ser prefeito, durante o período em que o prefeito Bi Garcia estiver fora.

O motivo é a viagem a capital do Estado para tratar de assuntos de interesses do município, juntamente com o vice Tony Medeiros.

Durante cerimônia de transmissão de cargo, o prefeito Bi Garcia disse estar lisonjeado, visto que Maildson é um parintinense com uma grande história.

“Desejo muito sucesso no trabalho do Maildson, que ele cuide bem da gestão, e do povo de Parintins, que a gente possa organizar esse começo de governo, e peço compreensão de muitos, pois esse processo não é rápido”, disse Bi Garcia.

Em seguida, Bi Garcia pontuou o objetivo da sua ausência durante essa semana.

“Vamos realizar uma maratona de reuniões, pela Suframa, Cetam, TCE, Governo do Estado, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Sepror, Seduc, Assistência Social. Também vamos ao Ipaam discutir uma viagem que faremos a São Paulo para tratar de assuntos com relação ao lixo, além de reunir com o senador Omar Aziz, e discutir a emenda de bancada que define um custo da obra de quase R$ 50 mi para o muro de contenção de Parintins”, disse Bi Garcia.

O prefeito em exercício, Maildson Fonseca, agradeceu a responsabilidade que lhe foi dada.

“Agradeço por esse momento, e ressalto que essa é uma responsabilidade vitoriosa pela equipe de governo desta gestão está composta de pessoas competentes e técnicas. E apesar da crise que se implantou em Parintins, acima de tudo há esperança em saber que é dessa forma que se administra”, disse Maildson Fonseca.

