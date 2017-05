Parintins se destaca nas provas individuais com mais de 40 medalhas

Atletas do Colégio Nossa Senhora do Carmo se destacaram.

A delegação parintinense foi destaque nas provas individuais (atletismo, tênis de mesa e xadrez) na disputa do Polo III que está acontecendo na cidade de Boa Vista do Ramos e agora prossegue com as disputas coletivas até o sábado, 20. Os alunos/atletas conquistaram nas provas individuais mais de 40 medalhas, sendo 25 de ouro.

Dentre as escolas que mais se destacaram nesta disputa estão o CETI e o Colégio Nossa Senhora do Carmo. De acordo com o professor Jamil Medeiros, coordenador de esporte e lazer do município e responsável pela delegação esportiva, “estou muito feliz pelo ótimo desempenho dos nossos atletas na competição individual. Conquistamos 70% das medalhas”.

Cerca de 25 atletas parintinenses medalhistas de ouro garantiram vaga para os Jogos Escolares do Amazonas, JEAs.

A delegação das provas individuais retorna hoje a tarde para Parintins.

Kedson Silva/JI

Fonte:Coordenadoria de Esportes de Parintins

Comentários

comentários