Parintins retoma programa de prevenção ao pé diabético

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Com objetivo de diminuir os números de amputações e outras lesões causadas pelo diabetes em Parintins, a Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde (Semsa) retomou nesta semana o Programa Municipal de Prevenção ao Pé Diabético. A atividade que volta após quatro anos, estará todas as quartas feiras em uma das quatro unidades de referência do município e na quinta semana estará em uma comunidade rural polo.

A ação iniciou pela Unidade Básica de Saúde Mãe Palmira com 15 pacientes que necessitam de cuidados urgentes. Além das amputações, o diabete pode ser causa de outras enfermidades entre as quais cegueira. A equipe que atuará no programa é formada por médico, enfermeiros, assistentes sociais, odontólogos e outros profissionais.

O médico ortopedista Renato Menezes, que atuou anos atrás na atividade multidisciplinar, salientou que o programa de prevenção ao pé diabético é como um filho seu que está de volta. Lembrou que sempre acreditou na retomada do trabalho que considera de muita importância. Segundo ele, a orientação é um ponto primordial para que o paciente não desenvolva lesão nos pés, obesidade e outras complicações. “Hoje a maior causa de cegueira e amputações de membros inferiores é o diabetes, além de problemas do coração e isso tudo pode ser evitado com assistência correta ao paciente”, pontuou o médico.

Segundo a subsecretária Daízes Pimentel, é fundamental que o paciente receba todas as orientações e a informação que o diabetes não tem cura, mas tem tratamento e que é inteiramente disponibilizado pela Secretaria de Saúde. “O prefeito Bi Garcia tem nos proporcionado essa estrutura para melhor atender esse público e a tendência é ampliar ainda mais esse serviço que é de tamanha importância”, disse.

A enfermeira Darlane Valério informou que neste momento os agentes comunitários de saúde estão verificando os pacientes mais vulneráveis que serão prioridade neste momento. “Depois que passarmos por esse primeiro momento, iremos aos demais até evitar as amputações”, garantiu.

Marcio Costa/SEMSA

Comentários

comentários