Parintins recebe a maior quantidade de turistas já registrada em um dia

Após a reforma e readequações feitas durante os últimos meses, o Terminal Hidroviário de Parintins recebe nesta quarta-feira, 08 de fevereiro, a maior quantidade de turistas registrada em um só dia.

Conforme o cálculo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur), aproximadamente 1600 passageiros dos navios de cruzeiro Oriana e Braemar desembarcaram em Parintins durante esta quarta. Segundo a Semctur, esse número é o maior já registrado na cidade em um dia e corresponde a aproximadamente 10% dos 15 mil visitantes esperados até o fim da temporada de transatlânticos.

Para melhor atender os turistas que visitam a cidade nas temporadas de transatlânticos, a Prefeitura de Parintins viabiliza junto aos bois-bumbás em miniatura uma nova programação de entretenimento. “Temos um projeto junto com Mini Caprichoso e Mini Garantido de fazer uma apresentação no Cais do Porto. Estamos em formatação desse trabalho para ter uma outra alternativa de atrativo para eles. Queremos dar outra alternativa de produto e também ajudar as associações”, ressalta a coordenadora de Turismo do Município, Karla Viana.

Além da apresentação dos bumbás em miniatura, a Prefeitura viabiliza junto à Semctur a elaboração e implantação de um projeto de turismo de base comunitária. A intenção é inserir comunidades rurais no entorno de Parintins nos roteiros turísticos para fomentar novas oportunidades de renda. “Teremos reuniões periódicas e vamos trazer as comunidades para colocarem seu artesanato para comercialização aos turistas. Chamamos isso de turismo de base comunitária para incentivarmos o turismo e dar outra fonte de renda a eles. O objetivo do turismo é gerar divisas e ajudar a população onde ele ocorre. O turismo é bom se ele ajudar a população”, enaltece Karla Viana.

Na temporada de navios, a Prefeitura atua na solicitação do apoio da Polícia Militar para a segurança dos turistas, limpeza da cidade, acompanhamento e instrução nas vendas de artesanatos, organização do fluxo no porto e apoio aos visitantes com fornecimento de informações sobre a cidade no Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

