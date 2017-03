Parintins promove seminário de incentivo ao esporte e a promoção humana

Com objetivo de discutir com a comunidade esportiva as formas de planejamento, organização e definição de diretrizes da política municipal e seus planos subsequentes, buscando a valorização na participação de todos os agentes envolvidos na elaboração do calendário anual de eventos, Parintins irá promover o 1º Seminário Municipal de incentivo ao esporte e a promoção humana.

O seminário acontece nesta quarta-feira (29) no auditório da Escola Estadual Senador João Bosco, centro de Parintins, das 18 às 22 horas. O Seminário será realizado pelas coordenadorias de Desporto e Lazer, Incentivo ao Esporte e Promoção Social, e Juventude e Esporte. Os professores Jamil Medeiros, Valdete Pimentel e Tristão Cruz estão à frente dessas coordenadorias.

Para o professor Jamil Medeiros, o seminário é importante porque vai possibilitar uma troca de experiência entre os segmentos esportivos de Parintins com as três coordenadorias. A ideia é organizar o calendário esportivo, contabilizar apoio logístico e envolver todas as modalidades esportivas existentes. O prefeito Bi Garcia vai estar presente na abertura do seminário.

A programação do 1ª Seminário Municipal de incentivo ao esporte e a promoção humana está assim definida:

18:00 as 18:30 – Recepção, credenciamento e entrega de material.

18:30 as 19:00 – Abertura oficial do Seminário

19:00 as 20:00 – Apresentação e organização dos eixos temáticos.

20:00 as 20:40 – Discussão dos grupos temáticos.

20:40 as 21:30 – Plenária final

22:00 – Encerramento

