Parintins, Maués, Barreirinha e Nhamundá, ganharão Unidades Básicas de Saúde Indígenas

O Ministério da Saúde, com apoio do DSEI Parintins, vistoriou no fim de semana obras de construção de Unidades Básicas de Saúde Indígena. O objetivo foi verificar in loco, o andamento dos trabalhos que acontecem na zona rural.

Estão sendo construídas dez UBSI’s no Baixo Amazonas sendo em Maués (04), Barreirinha (03), Nhamundá (02) e Parintins (01). O projeto conta com posto de saúde, alojamento, lixeira e gerador, contando com apoio técnico de um engenheiro civil, engenheiro elétrico, arquiteto e geólogo.

A previsão é que nos próximos meses quatro UBSI sejam inauguradas.

As obras continuam e a coordenadora do Dsei/Parintins, Lanira Garcia, informa que o trabalho será acompanhado pela equipe técnica da entidade para que os indígenas tenham o quanto antes o funcionamento das UBSI’s.

DSEI COMUNICAÇÃO

