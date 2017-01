A EE Brandão de Amorim foi contemplada pelo MEC



Depois do Ceti/Gláucio Gonçalves, Parintins ganha mais uma escola de tempo integral para atender a demanda de alunos da rede estadual do município. A Escola escolhida pelo Governo Federal através do MEC, foi o Brandão de Amorim, localizada na avenida Amazonas, centro da cidade.

Segundo a gestora da escola contemplada, Nazaré Nascimento, “no mês de dezembro recebemos a notícia através da Secretária de Educação, Seduc, que dez escolas do Estado do Amazonas foram beneficiadas pelo Governo Federal para serem escolas de ensino médio integral e que a escola Brandão de Amorim tinha sido uma delas”.

A gestora explica que a escola vai ter um período de três anos para se adequar totalmente ao tempo integral. “Nesse primeiro momento estamos fazendo a matrícula regularmente dos alunos, mas a escola de tempo integral esse ano, vai funcionar somente para o 1¤ ano do ensino médio. Ano que vem, ela vai funcionar para o 1¤ e 2¤ ano e em 2019 atenderá o 1¤, 2¤ e 3¤ ano”, destacou.

De acordo com Nazaré Nascimento, “as aulas vão iniciar normalmente no dia 06 de fevereiro, mas estamos no aguardo de uma equipe que virá a escola para fazer a avaliação de adequação do prédio, e apontar as mudanças, tanto em sua estrutura, como da parte pedagógica, pois agora vamos trabalhar diferenciado”.

Ela acrescenta que está aguardando orientação da Secretária de Educação para informar melhor a comunidade parintinense. “Além das disciplinas normais do 1¤ ano, por agora ela ser integral, serão incluídas muitas outras disciplinas”, informou.

Em 2017, Parintins também ganhará uma escola Militar. O Dom Gino, localizado na Avenida Gent Bentes, bairro Itaúna I, foi a contemplada.



