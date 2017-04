Parintins fica mais iluminada com a manutenção do serviço público

Tweet no Twitter

Desde o início da gestão, a Prefeitura de Parintins vem se empenhando em oferecer mais segurança e bem estar à população. Diversas ações foram planejadas e realizadas no município. Dentre elas, destaca-se a manutenção do sistema de iluminação pública no perímetro urbano, que se encontrava em situação de total descaso.

Os trabalhos na iluminação iniciaram logo nos primeiros dias desta administração, com uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos fazendo um levantamento dos pontos mais críticos que necessitavam urgentemente da troca de luminárias.

Para a execução desse serviço, a Prefeitura contratou, em caráter de emergência, uma empresa especializada na área. A partir da contratação, iniciou-se as ações em toda a cidade.

Aproximadamente mil pontos de iluminação receberam manutenção, desde o início do ano, com a troca de lâmpadas, reatores e relés. Mais de 80 lugares, entre avenidas, ruas, becos, praças e quadras de escolas foram contemplados e o resultado apresenta uma cidade mais segura e melhor iluminada.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro

