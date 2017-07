Parintins em festa em honra à Sua Santa padroeira

Com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, começou hoje, o maior evento religioso do interior do estado do Amazonas.

A festa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Diocese de Parintins, começa nesta quinta-feira, 06 de julho, e prossegue até o dia 16. Para 2017 a temática a ser discutida nas homilias é “Maria e as Vocações: na Familia, na Igreja e no Mundo” e o lema “Fazei tudo o que Ele vos disser”.

O coordenador geral da festa de N. S. do Carmo, Pe. Rui Canto explica o tema e o lema deste ano. “A motivação temática desse ano está relacionada ao nosso ano vocacional paroquial, e o lema está em sintonia com o Ano Mariano celebrado em todo o país, por ocasião das festividades dos 300 anos da aparição de N.S. Aparecida, padroeira do Brasil. A partir dessa motivaçao nós durante esses 11 dias vamos celebrar a nossa fé por meio da eucaristia nas diversas celebrações que teremos diariamente”.

Segundo o padre Rui Canto, o Círio que acontece nesta quinta (06) sai a partir das 18h da Igreja de São José Operário em direção a Catedral de N.S. do Carmo. Durante o percurso, os devotos e peregrinos fazem pagamento de promessas.

O maior evento religioso do interior do estado do Amazonas terá programações religiosas e sociais todos os dias.

Por: Suzi Carvalho, acadêmica de Comunicação Social da Ufam

Foto: Carlos Frazão/JI

Comentários

comentários